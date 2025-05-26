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Виллы с террасой в Тель-Авиве, Израиль

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3 объекта найдено
Вилла в Тель-Авив, Израиль
Вилла
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 970 м²
Lovely and historic townhouse undergoing renovations in the heart of Tel-Aviv’s famous white…
$13,26 млн
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Вилла в Тель-Авив, Израиль
Вилла
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 2 020 м²
1 gorgeous and huge home and a smaller home on a plot of land in the heart of Neve-Tzedek fo…
Цена по запросу
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Вилла в Тель-Авив, Израиль
Вилла
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Невероятный, роскошный, элитный и царственный пентхаус со всеми удобствами, которые можно на…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Тель-Авиве, Израиль

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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