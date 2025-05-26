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Пентхаусы с видом на море в Тель-Авиве, Израиль

Тель-Авив
25
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12 объектов найдено
Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
Magnificent penthouse for sale in Jaffa, built first line to the sea- 70 meters from the wat…
Цена по запросу
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 497 м²
В стадии строительства, красивая 24-этажная башня строится на море - с потрясающим видом на …
Цена по запросу
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 479 м²
Новый проект в самом сердце порта Тель-Авив, очень популярное приморское место у моря, магаз…
Цена по запросу
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 467 м²
Magnificent, luxury and full- sea-view penthouse for sale with 3 balconies and private rooft…
$16,88 млн
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 2 274 м²
An exquisite, one of a kind penthouse for sale in Jaffa- a must see. This masterpiece sp…
Цена по запросу
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Невероятный, роскошный, элитный и царственный пентхаус со всеми удобствами, которые можно на…
Цена по запросу
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 317 м²
Великолепный дуплекс пентхаус в самом сердце района Аджами в Яффо - истинное определение под…
Цена по запросу
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Incredible, luxurious, high-end and regal duplex penthouse with all of the amenities one wou…
Цена по запросу
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 360 м²
Новый пентхаус в новой ультра-роскошной башне прямо у моря с 180 видами на море и видом на г…
Цена по запросу
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Exclusive listing for sale High above, spanning half a floor of the penthouse floors in …
$11,14 млн
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 197 м²
New penthouse for sale with parking and an amazing sea-view terrace, at the port of Jaffa wi…
Цена по запросу
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Пентхаус в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 575 м²
Own a piece of Tel-Aviv’s history. Ultra-luxurious boutique project for sale in Tel-Aviv…
$11,55 млн
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Параметры недвижимости в Тель-Авиве, Израиль

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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