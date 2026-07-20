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Долгосрочная аренда пентхаусов в Южном округе, Израиль

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3 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Эйлат, Израиль
Пентхаус 3 комнаты
Эйлат, Израиль
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Превосходная 3-комнатная квартира на первом этаже с частным бассейном и террасой, расположен…
$2,296
в месяц
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Пентхаус 5 комнат в Ашдод, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 145 м²
Соседство Юд Зейн недалеко от моря, красивый пентхаус с видом на террасу,
$3,280
в месяц
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Пентхаус 5 комнат в Эйлат, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Эйлат, Израиль
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Превосходный 5-комнатный пентхаус для аренды в Эйлате с террасой и частичным видом на море, …
$2,788
в месяц
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Mazur EstateMazur Estate
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