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Дуплексы в Ришон-ле-Цион, Израиль

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2 объекта найдено
Дуплекс 7 комнат в Ришон-ле-Цион, Израиль
Дуплекс 7 комнат
Ришон-ле-Цион, Израиль
Число комнат 7
? В самом сердце популярного района Кирьят-Ганим Уникальный дуплекс? ? Редкая возможность, к…
$1,37 млн
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Дуплекс 5 комнат в Ришон-ле-Цион, Израиль
Дуплекс 5 комнат
Ришон-ле-Цион, Израиль
Число комнат 5
Площадь 120 м²
Очень редко на рынке... Продается - люксовый дуплекс в районе Рамбам, Rishon LeZion Rosenste…
$1,04 млн
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