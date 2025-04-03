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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Rehovot Subdistrict, Израиль

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Гедера, Израиль
Квартира 3 комнаты
Гедера, Израиль
Число комнат 3
Площадь 40 м²
Ссылка: 1722 Гедера 3 независимых Площадь поверхности 40 м2 Маленькая терраса Приспособленна…
$1,124
в месяц
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1111 голосов