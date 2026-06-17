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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Раанане, Израиль

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2 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Раанана, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Раанана, Израиль
Число комнат 4
Площадь 140 м²
✨ Для аренды - Пентхаус с большой террасой в Раанане ✨Расположенный на западно-центральной у…
$12,500
в месяц
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Квартира 5 комнат в Раанана, Израиль
Квартира 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 165 м²
✨ Аренда - Редкий сад возле Спортека в Раанане ✨Расположенный в тихой и зеленой среде, в неп…
$15,900
в месяц
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