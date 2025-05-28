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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Petah Tikva Subdistrict, Израиль

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2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Раанана, Израиль
Квартира 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 125 м²
Хорошая квартира рядом со школой Ариэль. 5 комнат, большие спальни, кухня. 2 ванные комнаты.…
$2,697
в месяц
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Квартира 5 комнат в Раанана, Израиль
Квартира 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Хорошая садовая квартира. 5 больших садов. 2 ванные комнаты. Сад большой с выездной гостиной…
$4,157
в месяц
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Realting.com
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