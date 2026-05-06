Жилой квартал Projet neuf a or akiva quartier or yam a deux pas de cesaree

Новый проект в Ор Акива - Квартира или Ям, недалеко от Кесарии Стратегическое расположение в Ор Акива Этот новый проект в Ор Акива или Ям находится всего в 8 минутах от пляжей Кесарии и Сдот Ям. Окружающая среда спокойная, зеленая и прекрасно соединена с основными дорогами. Станция Or Akiva позволяет быстро добраться до Тель-Авива и Хайфы. Вы также можете посетить индустриальный парк Кесария. Район предназначен для семей. Он предлагает обширные парки, общественные сады, велосипедные дорожки и качественные школы. Современный и семейный жилой комплекс Проект состоит из 5 9-12 этажных зданий в Ор Акива. Он предлагает апартаменты 3 и 5 номеров, а также наземный сад и пентхаусы. Каждое здание спроектировано с современной архитектурой и высоким уровнем производительности. Удобство и качество жизни сообщества лежат в основе проекта. Просторные и хорошо оборудованные апартаменты Апартаменты предлагают функциональный дизайн. Они имеют отличную тепло- и акустическую изоляцию, а также современное оборудование для большего комфорта. 5 комнат в апартаментах Or Akiva • 122 м2 + 16,5 м2 терраса • С 7-го этажа Различные ориентации и виды в зависимости от зданий • от 2 880 000 шекелей Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации и организовать посещение. Наша команда в вашем распоряжении, чтобы ответить на все ваши вопросы и помочь вам в вашем проекте недвижимости в Израиле.