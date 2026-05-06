Жилой квартал Projet neuf a or akiva quartier or yam a deux pas de cesaree

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Новый проект в Ор Акива - Квартира или Ям, недалеко от Кесарии
Стратегическое расположение в Ор Акива
Этот новый проект в Ор Акива или Ям находится всего в 8 минутах от пляжей Кесарии и Сдот Ям. Окружающая среда спокойная, зеленая и прекрасно соединена с основными дорогами.
Станция Or Akiva позволяет быстро добраться до Тель-Авива и Хайфы. Вы также можете посетить индустриальный парк Кесария.
Район предназначен для семей. Он предлагает обширные парки, общественные сады, велосипедные дорожки и качественные школы.
Современный и семейный жилой комплекс
Проект состоит из 5 9-12 этажных зданий в Ор Акива. Он предлагает апартаменты 3 и 5 номеров, а также наземный сад и пентхаусы.
Каждое здание спроектировано с современной архитектурой и высоким уровнем производительности. Удобство и качество жизни сообщества лежат в основе проекта.
Просторные и хорошо оборудованные апартаменты
Апартаменты предлагают функциональный дизайн. Они имеют отличную тепло- и акустическую изоляцию, а также современное оборудование для большего комфорта.
5 комнат в апартаментах Or Akiva
• 122 м2 + 16,5 м2 терраса
• С 7-го этажа
Различные ориентации и виды в зависимости от зданий
• от 2 880 000 шекелей
Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации и организовать посещение. Наша команда в вашем распоряжении, чтобы ответить на все ваши вопросы и помочь вам в вашем проекте недвижимости в Израиле.
Местонахождение на карте
Ор Акива, Израиль
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