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Жилой квартал Ideal investissement pied a terre 5 pieces a vendre proche de toutes commodites youd guimel ashdod

Ашдод, Израиль
от
$792,540
08.08.2026
$792,540
07.08.2026
$790,160
06.08.2026
$792,540
;
7
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ID: 39717
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Шауль Хамелех, 2

О комплексе

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Ссылка: AS 1015 Исполнитель: Youd Guimel 8-этажное здание 5 вещей, включая мамочку Площадь поверхности 132 м2 2 террасы 7 этаж с 2 лифтами Кондиционер Квартира делится на 2 единицы (4 комнаты + 1 комната) 2 ванные комнаты, 2 туалета Стоимость аренды до 8 500 шекелей в месяц Общая парковка Доступно немедленно

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
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Жилой квартал Ideal investissement pied a terre 5 pieces a vendre proche de toutes commodites youd guimel ashdod
Ашдод, Израиль
от
$792,540
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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