Жилой квартал Ideal investissement pied a terre 5 pieces a vendre proche de toutes commodites youd guimel ashdod

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Ссылка: AS 1015
Исполнитель: Youd Guimel
8-этажное здание
5 вещей, включая мамочку
Площадь поверхности 132 м2
2 террасы
7 этаж с 2 лифтами
Кондиционер
Квартира делится на 2 единицы (4 комнаты + 1 комната)
2 ванные комнаты, 2 туалета
Стоимость аренды до 8 500 шекелей в месяц
Общая парковка
Доступно немедленно
Местонахождение на карте
Ашдод, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг
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