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Жилой квартал Duplex proche mer vieux nord

Тель-Авив, Израиль
от
$1,24 млн
;
5
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ID: 38385
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Рупин, 35

О комплексе

Перевод
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Дуплекс на продажу в Тель-Авиве, на Старом Севере, в нескольких шагах от моря. 4-й этаж с лифтом на полу этаже. 60м2 + 26м2 террас, открытых для неба. 2,5 комнаты. Мамад. Есть также терраса на крыше площадью 18 м2 с джакузи и открытой кухней с эксклюзивным использованием, но не в кадастре / табо. Тихо и очень ярко. Сдается в аренду по 8600 ш/месяц. Цена: 3 790 000 ш.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Duplex proche mer vieux nord
Тель-Авив, Израиль
от
$1,24 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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