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Жилой квартал Duplex penthouse proche de la mer

Тель-Авив, Израиль
от
$2,42 млн
;
10
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ID: 38352
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Frishman, 7

О комплексе

Перевод
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Дуплекс-Пентхаус на продажу в Тель-Авиве, в тихом районе недалеко от Фришмана и моря! Строительный цех на 8 квартир 4 этаж с лифтом 4 штуки 101 м2 + 62 м2 террасы 56 м2 крышка 1 подземный паркинг 1 подвал Миклат 3 выставки: Север, Восток, Запад Спокойный и яркий Цена: 7 390 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Duplex penthouse proche de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$2,42 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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