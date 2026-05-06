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Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi magnifique proche de la mer renove

Ашкелон, Израиль
от
$715,950
08.08.2026
$715,950
07.08.2026
$713,800
06.08.2026
$715,950
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5
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ID: 39698
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 08.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон
  • Адрес
    Ashdod

О комплексе

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Красивый мини-пентхаус 4 номера балкон 18 метров, . Полностью отремонтирован... Хорошее расположение, рядом с детскими садами, напротив центра, благоустроенное здание.

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
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Жилой квартал A ne pas manquer agreable avec terrasse bel appartement bien agence calme investi magnifique proche de la mer renove
Ашкелон, Израиль
от
$715,950
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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