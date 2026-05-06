Жилой квартал Authentique maison ein kerem

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Новый для продажи исключительно
В одном из красивейших кварталов Иерусалима, в зеленом и пастырском районе Эйн-Керем, впервые предлагается к продаже недвижимость особой красоты.
Настоящий арабский дом
✨ Высокие потолки
✨ 4 штуки
✨ Земля 420м2
✨ Жилая площадь 130 м2
✨ 3 террасы
✨ Огромный зеленый сад, наполненный фруктовыми деревьями
✨ 3 уровня
✨ Захватывающий вид
Цена: 6 900 000
Для получения дополнительной информации:
Мендель Хаге
HM-INVEST
Израиль: 052.577.50.44
Франция: 01.77.38.01.19
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
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