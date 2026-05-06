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Жилой квартал Authentique maison ein kerem

Иерусалим, Израиль
от
$2,26 млн
;
7
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ID: 38320
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Ein Kerem, 74 Karma

О комплексе

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Новый для продажи исключительно В одном из красивейших кварталов Иерусалима, в зеленом и пастырском районе Эйн-Керем, впервые предлагается к продаже недвижимость особой красоты. Настоящий арабский дом ✨ Высокие потолки ✨ 4 штуки ✨ Земля 420м2 ✨ Жилая площадь 130 м2 ✨ 3 террасы ✨ Огромный зеленый сад, наполненный фруктовыми деревьями ✨ 3 уровня ✨ Захватывающий вид Цена: 6 900 000 Для получения дополнительной информации: Мендель Хаге HM-INVEST Израиль: 052.577.50.44 Франция: 01.77.38.01.19

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
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Жилой квартал Authentique maison ein kerem
Иерусалим, Израиль
от
$2,26 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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