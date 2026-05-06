Жилой квартал Tama 382 proche mer ben gurion

Продается квартира в Тель-Авиве, на тихой улице недалеко от бульвара Бен-Гурион и в нескольких шагах от моря! Строительство по процедуре Тама 38/2 (разрушение существующего здания и новое строительство). Сегодня в квартире 55м2 + 4м2 балкон на первом этаже. После Tama 38/2 в квартире будет 60м2 + 14м2 терраса на 1-м этаже + 1 подземная парковка. Владелец получит стоимость аренды на протяжении всего строительства. Цена: 4 230 000