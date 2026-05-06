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Жилой квартал Tama 382 proche mer ben gurion

Тель-Авив, Израиль
от
$1,39 млн
;
Жилой квартал Tama 382 proche mer ben gurion
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ID: 38313
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Arnon, 18

О комплексе

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Продается квартира в Тель-Авиве, на тихой улице недалеко от бульвара Бен-Гурион и в нескольких шагах от моря! Строительство по процедуре Тама 38/2 (разрушение существующего здания и новое строительство). Сегодня в квартире 55м2 + 4м2 балкон на первом этаже. После Tama 38/2 в квартире будет 60м2 + 14м2 терраса на 1-м этаже + 1 подземная парковка. Владелец получит стоимость аренды на протяжении всего строительства. Цена: 4 230 000

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал Tama 382 proche mer ben gurion
Тель-Авив, Израиль
от
$1,39 млн
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