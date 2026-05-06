  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетания
  4. Жилой квартал Projet neuf centre ville netanya

Жилой квартал Projet neuf centre ville netanya

Нетания, Израиль
от
$3,03 млн
;
5
Оставить заявку
ID: 36644
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 17.05.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Israel Zangvil, 39

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Проект Зангвилл — Нетания Новая предпродажная программа в центре города Mordecai Khayat рад представить эксклюзивный проект, идеально расположенный в центре города Нетания, на очень тихой и востребованной улице Зангвилл. Этот район пользуется всеми преимуществами центра города: Магазины, рестораны и близлежащий Кикар пешком • Школы, общественные центры и синагоги доступны пешком • Пляжи всего в нескольких минутах езды • Семейное окружение, близкое ко всему, без компромиссов на спокойствие Буарон — высокое положение как подпись Проект разработан известным израильским производителем Gaby Boiron: • Высококачественная отделка • Непревзойденное качество строительства • Современные и устойчивые здания Отличная репутация у франкоязычных клиентов Каждая квартира предназначена для обеспечения комфорта, элегантности и реальной ценности наследия. Календарь и гарантии • Начало строительства: июнь 2026 • Доставка: июль 2028 • Полная банковская гарантия • Гарантированные цены без индексации Каждая квартира продается с парковкой Метод урегулирования 7% на подпись • 13% - июнь 2026 41% - за 6 месяцев до доставки ключей 29% — за 1 месяц до передачи ключей; 10% — при передаче ключей (июль 2028) Премиальное расположение Справочный производитель Предпродажи по выгодным ставкам Безопасные инвестиции Агентства ® Французскоязычный специалист по новым проектам в Израиле

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Projet neuf a bat yam de haut standing
Бат-Ям, Израиль
от
$3,41 млн
Жилой квартал Sublime 3 pieces balcon bauhaus renove
Тель-Авив, Израиль
от
$1,57 млн
Жилой квартал Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Нетивот, Израиль
от
$463,050
Жилой квартал Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$1,58 млн
Жилой квартал Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
Тель-Авив, Израиль
от
$5,45 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Projet neuf centre ville netanya
Нетания, Израиль
от
$3,03 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Excellente opportunite pour un magnifique appartement de 4 pieces
Жилой квартал Excellente opportunite pour un magnifique appartement de 4 pieces
Жилой квартал Excellente opportunite pour un magnifique appartement de 4 pieces
Жилой квартал Excellente opportunite pour un magnifique appartement de 4 pieces
Жилой квартал Excellente opportunite pour un magnifique appartement de 4 pieces
Показать все Жилой квартал Excellente opportunite pour un magnifique appartement de 4 pieces
Жилой квартал Excellente opportunite pour un magnifique appartement de 4 pieces
Иерусалим, Израиль
от
$1,30 млн
4-комнатная квартира в центральном и востребованном районе Арноны, по непревзойденной цене! Жилая площадь 94 м2 и 9 м2 Мирпесета с открытым видом, в роскошном здании с тренажерным залом, обогрев пола с отдельным управлением в каждой комнате, центральный кондиционер, роскошная и современная к…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Жилой квартал Spacieux
Иерусалим, Израиль
от
$2,23 млн
Реабилитационный район, центральное расположение. 4 номера 100 квадратных метров, квартира с большим потенциалом, очень просторная, 4 направления, балкон, сукка и парковка
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Жилой квартал Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Жилой квартал Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Жилой квартал Luxueux appartement 3 chambres a coucher magnifique vue dans la plus belle tour meier
Тель-Авив, Израиль
от
$5,68 млн
Продажа: Тур Мейер, Тель-Авив Откройте для себя исключительную квартиру в престижном Тур Меир, символ роскоши в самом сердце Тель-Авива. Несравнимая среда обитания, сочетающая комфорт, элегантность и высококачественные услуги. Основные характеристики: Площадь: 148 м2 + 12 м2 террасы Пол …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации