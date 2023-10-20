Жилой квартал Superbe 3 pieces renove dans une rue calme pres de ben gurion

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
New on sale exclusively
14 Hapardes Street
Quiet street in the heart of the old north, near Ben gurion and kikar rabin
Charming apartment 3 rooms fully renovated and very bright
Optimal arrangement
47 m2
3rd floor, half (without elevator)
Potential
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно