  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe 3 pieces renove dans une rue calme pres de ben gurion

Жилой квартал Superbe 3 pieces renove dans une rue calme pres de ben gurion

Тель-Авив, Израиль
от
$1,00 млн
;
8
ID: 34935
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    ХаПардес, 14

О комплексе

Français Français
New on sale exclusively 14 Hapardes Street Quiet street in the heart of the old north, near Ben gurion and kikar rabin Charming apartment 3 rooms fully renovated and very bright Optimal arrangement 47 m2 3rd floor, half (without elevator) Potential

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал Terrasse soucca
Ашкелон, Израиль
от
$526,680
Жилой квартал Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Тель-Авив, Израиль
от
$3,61 млн
Жилой квартал Superbe 5 pieces en duplex a vendre a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,85 млн
Жилой квартал Un rez de jardin quartier lotan
Ашкелон, Израиль
от
$454,575
Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Ашдод, Израиль
от
$2,19 млн
Жилой квартал Superbe 3 pieces renove dans une rue calme pres de ben gurion
Тель-Авив, Израиль
от
$1,00 млн
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bon emplacement dans un immeuble neuf neuf
Нетания, Израиль
от
$1,18 млн
Мардоче хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Проект Уссишкин 12 - это бутик-здание, стратегически расположенное в 3 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 4 минутах от пляжа. На одной из самых желанных улиц города Характеристики проекта Проект включа…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Жилой квартал Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Жилой квартал Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Жилой квартал Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Жилой квартал Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Показать все Жилой квартал Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Жилой квартал Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$937,365
Улица Бен Иегуда рядом с улицей Фришмана, Квартира 2 комнаты 45 м2 балкон 7 м2 3-й этаж лифт Мамад 2 минуты ходьбы от пляжа Сзади, лицом на запад и очень ярко Инвестиции или маленькая нога на земле
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Жилой квартал Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Жилой квартал Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Жилой квартал Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Жилой квартал Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Жилой квартал Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Раанана, Израиль
от
$1,09 млн
В центре города Раанана находится в 2 минутах ходьбы от всех магазинов и магазинов. Очень красивые 4 штуки. Терраса имеет западную парковку и подвал. Очень ярко. Мэм
Агентство
Immobilier.co.il
