Жилой квартал Bat yam residentiel tres haut de gamme

Дженерал Бат Ям
Иконическая башня - очень элитный жилой
Здание: башня 41 этажа
Сопровождающий банк: Mizrahi Tefahot
Окончание 2029 года
Дальность: приблизительно 700-800 м
Доступ: близлежащий трамвай в 15/20 минутах езды от Тель-Авива
Проект
Очень элитная жилая программа в стратегическом месте Бат-Ям.
Современный дизайн, оптимизированные объемы, террасы с видом на море / город на полу, ориентация и типология.
Типологии доступны
• Апартаменты 2, 3 и 4 комнаты
• Пентхаусы на верхних этажах
Услуги 5 звезд
? Бассейн для купания
? Спортивный зал
? Спа и оздоровительные зоны
? Крыша установлена
? 24/7 помощь
? Консьержери
? Жилой зал
? Коворкинговые пространства
Условия урегулирования
20% при подписании договора
41% при строительстве
39% при доставке ключей
Коммерческий контакт
Мордехай Хайят
Agences – специалист по новым проектам в Израиле
052-336-21-21
Местонахождение на карте
Бат-Ям, Израиль
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
