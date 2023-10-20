Жилой квартал Occasion en or la maison qui coche toutes les cases

БЖ Ищете семейный дом, хорошо расположенный, с высококлассными услугами? RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui представляет вас исключительно в самом сердце района Хаотсар, на частной улице. - дом из 6 комнат полностью отремонтирован! - жилая площадь 180 м2, - участок площадью 250 м2, просторная терраса, зеленый сад в окружении фруктовых деревьев, - прекрасное пространство коссу жизни, - современная кухня с ее широким и красивым островом, - большой мастер-люкс на первом этаже с ванной комнатой, - Наверху, 4 дополнительные спальни, включая одну защищенную, - Пещера, В общей сложности 2 ванные комнаты и 3 туалета. Дом очень ценится франкоязычными людьми! Свяжитесь с нами: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Профессиональная лицензия 313736.