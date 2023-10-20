  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Occasion en or la maison qui coche toutes les cases

Хадера, Израиль
от
$1,32 млн
9
ID: 34153
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера
  • Адрес
    Тёмкин, 1

О комплексе

БЖ Ищете семейный дом, хорошо расположенный, с высококлассными услугами? RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui представляет вас исключительно в самом сердце района Хаотсар, на частной улице. - дом из 6 комнат полностью отремонтирован! - жилая площадь 180 м2, - участок площадью 250 м2, просторная терраса, зеленый сад в окружении фруктовых деревьев, - прекрасное пространство коссу жизни, - современная кухня с ее широким и красивым островом, - большой мастер-люкс на первом этаже с ванной комнатой, - Наверху, 4 дополнительные спальни, включая одну защищенную, - Пещера, В общей сложности 2 ванные комнаты и 3 туалета. Дом очень ценится франкоязычными людьми! Свяжитесь с нами: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Профессиональная лицензия 313736.

Хадера, Израиль
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Un 3 pieces quartier afridar recent
Ашкелон, Израиль
от
$498,465
Жилой квартал Residence de luxe dans la tour frishman
Тель-Авив, Израиль
от
$4,67 млн
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux permis de construire projet de qualite
Раанана, Израиль
от
$2,63 млн
Жилой квартал Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,00 млн
Жилой квартал A vendre tel aviv rue frishmanplace mazaryk grand 2 pieces de 81 m emplacement premium ideal investissement et airbnb
Тель-Авив, Израиль
от
$1,44 млн
Жилой квартал Occasion en or la maison qui coche toutes les cases
Хадера, Израиль
от
$1,32 млн
Другие комплексы
Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Ашдод, Израиль
от
$3,76 млн
Самородок!!! Новая предпродажная программа в Marina a Ashdod, рядом с пляжем! Апартаменты 5 номеров, лофты, первый этаж с бассейном, пентхаус с бассейном. Преимущества: солнечно, ближе всего к лодкам, набережной и пляжу... Высокие постоянные услуги, высококлассные материалы. Уникальное место
Immobilier.co.il
Жилой квартал Bat yam cote mer
Бат-Ям, Израиль
от
$850,526
Очень красивый проект магазина на Бат Ям расположен в 10 минутах от Тель-Авива в 1200 метрах ходьбы от моря, а также недалеко от трамвая и железнодорожного вокзала. Большой выбор 2-х комнатной квартиры в Loft Penthouse. Очень интересные цены Гибкий график доставка 2027
Immobilier.co.il
Жилой квартал Beau 2 pieces renove a cote du park hayarkon au calme
Тель-Авив, Израиль
от
$1,02 млн
В 25 rue Bnei Moshe, всего в нескольких шагах от Иегуды Маккаби, превосходная квартира T3 продается исключительно. Около 74 м2 жилой площади, очень светлая. Просторный, элегантный и отремонтированный. Полтора этажа без лифта. Тихая улица
Immobilier.co.il
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
