  2. Израиль
  3. Ашкелон
  4. Жилой квартал Un 4 pieces recent quartier barnea tres bon etat

Жилой квартал Un 4 pieces recent quartier barnea tres bon etat

Ашкелон, Израиль
от
$558,030
4
ID: 34037
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашкелон
  • Адрес
    Yiftah HaGiladi

О комплексе

Красивые 4 части недавнего здания

Местонахождение на карте

Ашкелон, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Похожие комплексы
Жилой квартал Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Ашкелон, Израиль
от
$695,970
Жилой квартал Penthouse de reve dans un immeuble de luxe
Иерусалим, Израиль
от
$2,66 млн
Жилой квартал Special investisseur
Ашкелон, Израиль
от
$376,200
Жилой квартал Bureau dangle lumineux de 176 m a louer talpiot jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,038
Жилой квартал Magnifique penthouse avec immense terrasse unite independante
Иерусалим, Израиль
от
$2,19 млн
Другие комплексы
Жилой квартал Special investisseur
Ашкелон, Израиль
от
$329,175
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Kiryat moche proche tram
Жилой квартал Kiryat moche proche tram
Жилой квартал Kiryat moche proche tram
Жилой квартал Kiryat moche proche tram
Иерусалим, Израиль
от
$962,445
В Кирьят Моче вход в город, недалеко от трамвайного вокзала, большой яркий 3P с тройной экспозицией и двумя балконами. рыночная цена, Свободно!
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Жилой квартал Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Жилой квартал Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Жилой квартал Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Жилой квартал Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Жилой квартал Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Жилой квартал Appartement a vendre tel avivpetite rue entre sderot chen et dizengoff
Тель-Авив, Израиль
от
$2,38 млн
Квартира на продажу - Тель-Авив (Маленькая улица между Сдерот Чен и Дизенгофф) Цена: 7 590 000 шекелей Эта роскошная квартира, расположенная в новом и современном бутик-здании с 5 жителями, предлагает идеальное сочетание комфорта, конфиденциальности и современного дизайна в самом сердце ра…
Агентство
Immobilier.co.il
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации