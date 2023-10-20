  1. Realting.com
  Израиль
  Хадера
  Жилой квартал A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite

Жилой квартал A ne pas manquer dans un bel immeuble luxueux projet de qualite

Хадера, Израиль
от
$717,000
;
6
ID: 27974
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера

О комплексе

Откройте для себя исключительный проект недвижимости в Хадере - район Гиват Ольга Стратегически расположенный недалеко от пляжа, этот проект сочетает в себе инновации, комфорт и благополучие. Благодаря своей современной и устойчивой архитектуре, он предлагает уникальную и изысканную среду обитания. Состоящий из двух зданий с современным дизайном, он отличается: Роскошный двухэтажный входной зал Эксклюзивная гостиная Магазины у подножия здания Оснащенный спортзал Торговый центр поблизости Основные активы: Идеальное место рядом с морем Доставка запланирована на октябрь 2028 года Привлекательные предпродажные условия: 20/80 оплата и льготные ставки Редкая возможность жить или инвестировать в сердце Хадеры, в районе Гуйват Ольга.

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
