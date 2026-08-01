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Коттеджи в Нетании, Израиль

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1 объект найдено
Коттедж 6 комнат в Нетания, Израиль
Коттедж 6 комнат
Нетания, Израиль
Число комнат 6
Площадь 129 м²
Коттедж с потенциалом для продажи на севере Нетании – улица Моше Шапира Ищете просторный и …
$931,950
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Параметры недвижимости в Нетании, Израиль

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