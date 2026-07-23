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Квартиры в Кирьят-Гате, Израиль

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Кирьят-Гат, Израиль
Квартира 4 комнаты
Кирьят-Гат, Израиль
Число комнат 4
Площадь 100 м²
Ссылка: KG 100 эксклюзивный Садовая земля 4 штуки 100 м2 + 215 м2 сад Две ванные комнаты Цен…
$562,440
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