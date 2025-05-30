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Дуплексы в Кфаре-Сабе, Израиль

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1 объект найдено
Дуплекс 5 комнат в Кфар-Саба, Израиль
Дуплекс 5 комнат
Кфар-Саба, Израиль
Число комнат 5
Площадь 189 м²
Красивый дуплекс 189 м2 по Арноне. Очень тихий и зеленый район в 2 шагах от Ccial Arim. Огро…
$1,37 млн
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Параметры недвижимости в Кфаре-Сабе, Израиль

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