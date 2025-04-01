Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Иерусалим, Израиль

1 объект найдено
Коммерческое помещение 450 м² в Иерусалим, Израиль
Коммерческое помещение 450 м²
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Недвижимость в Старом городе Иерусалима Недвижимость расположена в районе Баб аль-Амуд рядом…
$13,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Ness Wii Market
Языки общения
English, Русский, Français, Українська, עִברִית
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов