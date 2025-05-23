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Дуплексы в Jerusalem Subdistrict, Израиль

Иерусалим
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3 объекта найдено
Дуплекс 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Дуплекс 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 112 м²
Центральное и тихое место с видом на набережную. Светлый 4-комнатный дуплекс недалеко от Эме…
$1,03 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Дуплекс 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 280 м²
Дуплекс-пентхаус 280 м² + балкон 30 м², 5 этаж из 5, 2 ванные комнаты, лифт, кондиционер, по…
$4,78 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Дуплекс 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 98 м²
дуплекс, арабский дом, первый этаж, 4,5 шт., 98м2 (70м2 табу) большой частный сад 140м2, тих…
$1,26 млн
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Параметры недвижимости в Jerusalem Subdistrict, Израиль

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