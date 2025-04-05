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Квартиры в Hof Ashkelon Regional Council, Израиль

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1 объект найдено
Квартира 6 комнат в Hof Ashkelon Regional Council, Израиль
Квартира 6 комнат
Hof Ashkelon Regional Council, Израиль
Число комнат 6
Площадь 195 м²
Агамим: САДОВЫЙ ЭТАЖ 6 комнат - 195 м2 + сад 100 м2 2 парковочных места шабат лифт
$1,19 млн
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Параметры недвижимости в Hof Ashkelon Regional Council, Израиль

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов