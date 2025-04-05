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Жильё в Hof Ashkelon Regional Council, Израиль

3 объекта найдено
Квартира 6 комнат в Hof Ashkelon Regional Council, Израиль
Квартира 6 комнат
Hof Ashkelon Regional Council, Израиль
Число комнат 6
Площадь 195 м²
Агамим: САДОВЫЙ ЭТАЖ 6 комнат - 195 м2 + сад 100 м2 2 парковочных места шабат лифт
$1,19 млн
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Вилла 7 комнат в Hof Ashkelon Regional Council, Израиль
Вилла 7 комнат
Hof Ashkelon Regional Council, Израиль
Число комнат 7
Площадь 1 000 м²
Артикул: BG 102 Бир Ганим в 10 минутах от Ашкелона и в 15 минутах от Ашдода. Религиозный ра…
$3,09 млн
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Вилла 6 комнат в Hof Ashkelon Regional Council, Израиль
Вилла 6 комнат
Hof Ashkelon Regional Council, Израиль
Число комнат 6
Площадь 1 000 м²
Артикул: BG 100 Исключительно Мошав Беэр Ганим в 10 минутах от Ашкелона и в 20 минутах от А…
$3,60 млн
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