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Дуплексы в HaSharon Subdistrict, Израиль

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1 объект найдено
Дуплекс 4 комнаты в Нетания, Израиль
Дуплекс 4 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 4
Площадь 124 м²
Большой потенциал. 124 м2 согласно Арноне. Терраса. Парковка Дуплекс 4,5 штук, включая mamad…
$1,63 млн
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Параметры недвижимости в HaSharon Subdistrict, Израиль

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