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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Хадере, Израиль

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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Хадера, Израиль
Квартира 5 комнат
Хадера, Израиль
Число комнат 5
Площадь 120 м²
БЖ Исключительно, крайне редко! В тихом центре города Хадера, недалеко от удобств и сообщест…
$1,938
в месяц
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