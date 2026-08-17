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Долгосрочная аренда пентхаусов в Эйлате, Израиль

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1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Эйлат, Израиль
Пентхаус 3 комнаты
Эйлат, Израиль
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Превосходная 3-комнатная квартира на первом этаже с частным бассейном и террасой, расположен…
$2,366
в месяц
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