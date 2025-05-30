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Виллы в Кейсарии, Израиль

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1 объект найдено
Вилла 9 комнат в Кейсария, Израиль
Вилла 9 комнат
Кейсария, Израиль
Число комнат 9
Площадь 325 м²
Эта превосходная вилла в средиземноморском стиле, спроектированная известным израильским арх…
$2,95 млн
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