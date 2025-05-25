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Виллы с бассейном в Западной Нуса-Тенгара, Индонезия

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7 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Kuta, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Kuta, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Уникальная возможность приобрести самую выгодную двуспальную виллу FREEHOLD на острове Ломбо…
$197,000
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Вилла 3 комнаты в Kuta, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Kuta, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Уникальная возможность приобрести самую выгодную двуспальную виллу FREEHOLD на острове Ломбо…
$197,000
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Вилла в Kantor Desa Sepakek, Индонезия
Вилла
Kantor Desa Sepakek, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эксклюзивная элитная вилла с 1 кроватью в Куте, Ломбок - современный дизайн с бассейном для …
$180,800
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Вилла в Kantor Desa Sepakek, Индонезия
Вилла
Kantor Desa Sepakek, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эксклюзивная вилла с 2 спальнями в Тороке, Ломбок - частный оазис с роскошным отделкойПредва…
$227,498
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Вилла в Kantor Desa Sepakek, Индонезия
Вилла
Kantor Desa Sepakek, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Вилла с 2 спальнями в Куте, Ломбок - Эксклюзивная инвестиционная возможностьПредпродажная це…
$241,128
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Вилла в Lombok Utara, Индонезия
Вилла
Lombok Utara, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продается шикарная вилла с одной спальней и бассейном в виде лагуны посреди бирюзового моря,…
$406,050
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Вилла в Малые Зондские острова, Индонезия
Вилла
Малые Зондские острова, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Invest in Paradise – Own a High-End Leasehold 2-Bed Villa in One of Lombok’s Most Coveted Lo…
$284,307
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Параметры недвижимости в Западной Нуса-Тенгара, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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