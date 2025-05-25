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Виллы с видом на горы в Западной Нуса-Тенгара, Индонезия

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1 объект найдено
Вилла в Kuta, Индонезия
Вилла
Kuta, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Цены в проекте начинаются от 245 000$ Проект состоит из 18 вилл с двумя и тремя спальнями…
$245,000
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Параметры недвижимости в Западной Нуса-Тенгара, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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