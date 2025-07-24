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Квартиры-студии с видом на море в Убуде, Индонезия

Убуд
3
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1 объект найдено
Студия в Убуд, Индонезия
Студия
Убуд, Индонезия
Площадь 35 м²
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$97,000
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Параметры недвижимости в Убуде, Индонезия

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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