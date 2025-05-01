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Виллы с террасой в Табанане, Индонезия

desa delod peken
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7 объектов найдено
Вилла в Tegalinggah, Индонезия
Вилла
Tegalinggah, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 600 м²
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$1,70 млн
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Вилла 6 комнат в Tegalinggah, Индонезия
Вилла 6 комнат
Tegalinggah, Индонезия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 335 м²
Количество этажей 2
Ультрасовременная вилла в новом комплексе с видом на океан. Отличный вариант для инвестиций …
$1,33 млн
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Вилла 2 комнаты в Tegalinggah, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Tegalinggah, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 1/2
Виллы в популярном туристическом месте на Бали в районе Чангу. Виллы с планировкой студия…
$280,000
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DDA Real Estate
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Вилла 3 комнаты в Tegalinggah, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Tegalinggah, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 1/2
Виллы в популярном туристическом месте на Бали в районе Чангу. Виллы с планировкой студия…
$320,000
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DDA Real Estate
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Вилла 2 комнаты в Tegalinggah, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Tegalinggah, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 1/2
Виллы в популярном туристическом месте на Бали в районе Чангу. Виллы с планировкой студия…
$260,000
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DDA Real Estate
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Вилла 3 комнаты в Tegalinggah, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Tegalinggah, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
Ультрасовременная вилла в новом комплексе с видом на океан. Отличный вариант для инвестиций …
$359,000
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DDA Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Tegalinggah, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Tegalinggah, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Количество этажей 2
Ультрасовременная вилла в новом комплексе с видом на океан. Отличный вариант для инвестиций …
$610,000
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DDA Real Estate
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Параметры недвижимости в Табанане, Индонезия

с гаражом
с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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