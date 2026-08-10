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Жилье в Сурабае, Индонезия

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2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Peneleh, Индонезия
Дом 5 комнат
Peneleh, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
П Р О Е К Т MADURA V I L L A R E S O R T Э Т О ВИЛЛ НА ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА 4, СПАЛЬНЫЕ ВИ…
$394,000
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Дом 6 комнат в Peneleh, Индонезия
Дом 6 комнат
Peneleh, Индонезия
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
M O A  V I L L A  R E S O R T  B A L I Виллы от $420 000 Депозит всего $5000 Окупаемость …
$495,000
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Параметры недвижимости в Сурабае, Индонезия

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