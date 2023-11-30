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Жильё в Pecatu, Индонезия

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15 объектов найдено
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Уникальный премиальный апарт комплекс SKY LINER Uluwatu включает в себя: лофт апартаменты, …
€1,27 млн
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/10
Уникальный премиальный апарт комплекс SKY LINER Uluwatu включает в себя: лофт апартаменты, …
€136,125
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Количество спален 5
Площадь 275 м²
ЧТО РЯДОМ: Уникальный район, включающий в себя все удобства, необходимые для комфортного …
€546,320
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Количество спален 3
Площадь 186 м²
ЧТО РЯДОМ: Уникальный район, включающий в себя все удобства, необходимые для комфортного …
€455,267
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Количество спален 4
Площадь 211 м²
ЧТО РЯДОМ: Уникальный район, включающий в себя все удобства, необходимые для комфортного …
€500,793
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
⚙ Готовность  - декабрь2024 г. ✔️Leasehold - 30 лет + 30 лет ( Возможность купить во Free…
€227,633
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Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан.Расположен в Улуват…
€227,633
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан.Расположен в Улуват…
€273,160
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Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Pecatu, Индонезия
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pecatu, Индонезия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Дизайнерская вилла с полной мебелировкой и декором на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 Р…
€223,081
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Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 211 м²
Вилла с 3 спальнями. Элегантный интерьерс изысканным видом на океан. Роскошь и уют в тихой …
€550,000
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Таунхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Таунхаус с 2 спальнями с панорамными окнами, впечетлящим видом на кристально чистый океан
€320,000
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Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Премиальные апартаменты с панорамными окнами, впечетлящим видом на кристально чистый океан
€250,000
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Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Вилла с 3 спальнями. Элегантный интерьерс изысканным видом на океан. Роскошь и уют в тихой …
€600,000
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Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Вилла с 3 спальнями. Элегантный интерьерс изысканным видом на океан. Роскошь и уют в тихой …
€500,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Pecatu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Pecatu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Уникальный премиальный апарт комплекс SKY LINER Uluwatu включает в себя: лофт апартаменты, …
€136,125
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Параметры недвижимости в Pecatu, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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