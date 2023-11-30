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Квартиры в Pecatu, Индонезия

однокомнатные
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4 объекта найдено
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Пентхаус 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Уникальный премиальный апарт комплекс SKY LINER Uluwatu включает в себя: лофт апартаменты, …
€1,27 млн
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/10
Уникальный премиальный апарт комплекс SKY LINER Uluwatu включает в себя: лофт апартаменты, …
€136,125
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Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Премиальные апартаменты с панорамными окнами, впечетлящим видом на кристально чистый океан
€250,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Pecatu, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Pecatu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Уникальный премиальный апарт комплекс SKY LINER Uluwatu включает в себя: лофт апартаменты, …
€136,125
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Параметры недвижимости в Pecatu, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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