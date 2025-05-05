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Квартиры с гаражом в Северной Куте, Индонезия

Чангу
117
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8 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
Комплекс - Residence апартаменты премиум-класса на Бали. Комплекс категории 5* с уникальной …
$265,000
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Квартира 1 спальня в Чангу, Индонезия
Квартира 1 спальня
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
ЛОКАЦИЯ  SECRETS – В САМОМ СЕРДЦЕ ЧАНГУ   Более 50 популярных кафе и ресторанов ряд…
$259,000
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Квартира 1 спальня в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 1 спальня
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
?Современный комплекс премиум апартаментов в в 200м от пляжа Бату Белиг  В комплексе буде…
$180,000
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Квартира 1 комната в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 1 комната
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1/4
Уникальный дизайн проект Сочетание эстетики и функциональности Высочайшее качество отд…
$270,000
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Квартира 1 спальня в Чангу, Индонезия
Квартира 1 спальня
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 123/4
Комплекс - Residence апартаменты премиум-класса на Бали. Комплекс категории 5* с уникальной …
$132,000
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Квартира 1 спальня в Чангу, Индонезия
Квартира 1 спальня
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
ЧТО РЯДОМ: Уникальный район, включающий в себя все удобства, необходимые для комфортного …
$180,000
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Квартира 1 спальня в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 1 спальня
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Современный комплекс премиум апартаментов ▪️Площадь апартаментов 40 кв.м.  ЧТО РЯДОМ: …
$180,000
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Квартира 1 спальня в Kerobokan Kelod, Индонезия
Квартира 1 спальня
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 35 м²
?️Комплекс будет располагаться в районе Улувату   ❗️Потрясающие новости для инвесторов…
$190,000
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Типы недвижимости в Северной Куте

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Северной Куте, Индонезия

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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