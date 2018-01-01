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Вилла возле океана

Seraya, Индонезия
от
€400,307
;
11
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О комплексе

Вилла

  • Личный бассейн
  • Живописная терраса
  • 3 спальни
  • 1 гостиная


Площадь:
Площадь участка - 300 м²
Здание - 125 м²

Цена: 437 500 $ (3 500 $ за м²)

Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.

Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)

Условия оплаты и владения недвижимостью:
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 30 лет 

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
1
Местонахождение новостройки
Seraya, Индонезия

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Вилла возле океана
Seraya, Индонезия
от
€400,307
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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