с видом на рисовые терассы

Вилла
Площадь:
Здание - 183,5 м²
Земля - 220 м²
Цена: 365 000 $ (1 989 $ за м² )
Доход от сдачи виллы в аренду:
Выручка в сутки: 250 $
Загрузка - 80 %
Выручка в сутки с учетом загрузки: 200 $
Выручка с учетом загрузки объекта в год - 73 000 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 50 616 $ (13,9 %)
Окупаемость - 7,2 года
Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
365 000 $
Цена продажи:
440 400 $
Прибыль:
75 400 $ (21 %)
Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.
Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)
Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: 2 квартал 2024 год
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 26 лет + 25 лет