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с видом на рисовые терассы

Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€301,493
;
11
Описание Описание
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О комплексе

Вилла

  • 2 этажа
  • 2 спальни
  • Бассейн
  • Терраса
  • Просторная гостиная


Площадь:
Здание - 183,5 м²
Земля - 220 м²

Цена: 365 000 $ (1 989 $ за м² )

Доход от сдачи виллы в аренду:
Выручка в сутки: 250 $
Загрузка - 80 %
Выручка в сутки с учетом загрузки: 200 $
Выручка с учетом загрузки объекта в год - 73 000 $
Прибыль с учетом расходов и налогов в год - 50 616 $ (13,9 %)
Окупаемость - 7,2 года

Доход от покупки и продажи :
Цена покупки:
365 000 $
Цена продажи:
440 400 $
Прибыль:
75 400 $ (21 %)

Расходы и налоги на продажу объекта рассчитываются в индивидуальном порядке и зависят от различных факторов.

Общие расходы и налоги:
Нотариальный сбор 1% (делится с покупателем 50/50)
Налог за продажу объекта 11% (делится с покупателем 50/50)
Налог с прибыли для резидента Индонезии (10%)
Налог с прибыли для нерезидента Индонезии (20%)

Условия владения недвижимостью:
Окончание строительства: 2 квартал 2024 год
Вид владения землей и недвижимостью - leasehold 26 лет + 25 лет

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Бизнес-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
2
Местонахождение новостройки
Bangkiang Sidem, Индонезия

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с видом на рисовые терассы
Bangkiang Sidem, Индонезия
от
€301,493
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