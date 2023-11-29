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Жильё в Матарам, Индонезия

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6 объектов найдено
Вилла 2 спальни в Матарам, Индонезия
Вилла 2 спальни
Матарам, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Двухэтажная бамбуковая вилла Sereia является частью самого необычного и амбициозного проекта…
€126,000
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Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Вилла 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Kuta, Индонезия
Вилла 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kuta, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Преимущество раннего инвестирования по привлекательной цене! Новая дизайнерская вилла с 1 сп…
€99,000
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Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Kuta, Индонезия
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kuta, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Современные двухспальные виллы с двумя ванными комнатами, собственным приватным бассейном, з…
€179,000
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Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в Матарам, Индонезия
Квартира 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Матарам, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 332 м²
Виллы расположены в Бераве, самом популярном районе Бали, в уединенном уголке. Изюминкой ком…
€1,06 млн
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Квартира 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в Матарам, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Матарам, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Виллы расположены в Бераве, самом популярном районе Бали, в уединенном уголке. Изюминкой ком…
€568,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с Pool, с terrassa в Матарам, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с Pool, с terrassa
Матарам, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Виллы расположены в Бераве, самом популярном районе Бали, в уединенном уголке. Изюминкой ком…
€350,500
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Параметры недвижимости в Матарам, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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