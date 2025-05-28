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Виллы с террасой в Lombok Tengah, Индонезия

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2 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Kuta, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Kuta, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Уникальная возможность приобрести самую выгодную двуспальную виллу FREEHOLD на острове Ломбо…
$197,000
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Вилла 3 комнаты в Kuta, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Kuta, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Уникальная возможность приобрести самую выгодную двуспальную виллу FREEHOLD на острове Ломбо…
$197,000
Оставить заявку
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Параметры недвижимости в Lombok Tengah, Индонезия

с гаражом
с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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