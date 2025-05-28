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Виллы с гаражом в Lombok Tengah, Индонезия

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3 объекта найдено
Вилла в Kantor Desa Sepakek, Индонезия
Вилла
Kantor Desa Sepakek, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эксклюзивная вилла с 2 спальнями в Тороке, Ломбок - частный оазис с роскошным отделкойПредва…
$227,498
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Вилла в Kantor Desa Sepakek, Индонезия
Вилла
Kantor Desa Sepakek, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Вилла с 2 спальнями в Куте, Ломбок - Эксклюзивная инвестиционная возможностьПредпродажная це…
$241,128
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Вилла в Kantor Desa Sepakek, Индонезия
Вилла
Kantor Desa Sepakek, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эксклюзивная элитная вилла с 1 кроватью в Куте, Ломбок - современный дизайн с бассейном для …
$180,800
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Параметры недвижимости в Lombok Tengah, Индонезия

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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