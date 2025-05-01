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Жильё в Lombok Tengah, Индонезия

дома
21
21 объект найдено
Вилла в Kuta, Индонезия
Вилла
Kuta, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Цены в проекте от 230 000 € до 350 000 €.  Роскошный курортный комплекс, ориентированный …
$253,815
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Вилла в Kantor Desa Sepakek, Индонезия
Вилла
Kantor Desa Sepakek, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эксклюзивная элитная вилла с 1 кроватью в Куте, Ломбок - современный дизайн с бассейном для …
$180,800
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Вилла в Kuta, Индонезия
Вилла
Kuta, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продаются новые виллы с 1 спальней, расположенные в пышном тропическом оазисе на острове Лом…
$169,000
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Вилла в Kuta, Индонезия
Вилла
Kuta, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Цены в проекте начинаются от 245 000$ Проект состоит из 18 вилл с двумя и тремя спальнями…
$245,000
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Вилла в Kuta, Индонезия
Вилла
Kuta, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продается двухуровневая вилла с открытой спальней, одной ванной комнатой с собственным тропи…
$199,000
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Вилла 3 комнаты в Kuta, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Kuta, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Уникальная возможность приобрести самую выгодную двуспальную виллу FREEHOLD на острове Ломбо…
$197,000
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Вилла в Selong Belanak, Индонезия
Вилла
Selong Belanak, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Готовая одноэтажная вилла с 1 спальней и общей площадью земельного участка от 200 кв.м. FREE…
$144,840
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Вилла в Selong Belanak, Индонезия
Вилла
Selong Belanak, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Luxury 1 Bed Villa with its own private pool! Here at the Redland Property Group we have …
$138,890
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Вилла в Lombok Tengah, Индонезия
Вилла
Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Однокомнатная бамбуковая вилла Kaia является частью самого необычного и амбициозного проекта…
$161,972
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Вилла в Lombok Tengah, Индонезия
Вилла
Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Двухэтажная трехкомнатная бамбуковая вилла Naia, идеально подходящая для тех, кто хочет имет…
$284,457
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Вилла в Kantor Desa Sepakek, Индонезия
Вилла
Kantor Desa Sepakek, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эксклюзивная вилла с 2 спальнями в Тороке, Ломбок - частный оазис с роскошным отделкойПредва…
$227,498
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Вилла 3 комнаты в Kuta, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Kuta, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Уникальная возможность приобрести самую выгодную двуспальную виллу FREEHOLD на острове Ломбо…
$197,000
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Вилла в Lombok Tengah, Индонезия
Вилла
Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Однокомнатная бамбуковая вилла Coralia - это воплощение пластичности природных материалов в …
$242,310
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Вилла в Lombok Tengah, Индонезия
Вилла
Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Двухэтажная бамбуковая вилла Sereia является частью самого необычного и амбициозного проекта…
$251,909
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Вилла 2 комнаты в Lombok Tengah, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Lombok Tengah, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается роскошная вилла с двумя спальнями, отражающая суть средиземноморского греческого с…
$386,656
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Вилла в Lombok Tengah, Индонезия
Вилла
Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Однокомнатная бамбуковая вилла Yara, созданная в минималистичной, но элегантной стилистике, …
$148,149
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Вилла в Kantor Desa Sepakek, Индонезия
Вилла
Kantor Desa Sepakek, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Вилла с 2 спальнями в Куте, Ломбок - Эксклюзивная инвестиционная возможностьПредпродажная це…
$241,128
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BNBPROFITS
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Вилла в Lombok Tengah, Индонезия
Вилла
Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 3
Количество этажей 1
Откройте для себя просторную виллу площадью 242 м2 с собственным бассейном, тропическим садо…
$299,000
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Вилла 1 комната в Kuta, Индонезия
Вилла 1 комната
Kuta, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Цены в проекте от 149 000 $ до 218 000 $.  Представляем вам уникальный жилой комплекс на …
$149,000
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Вилла в Selong Belanak, Индонезия
Вилла
Selong Belanak, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 325 м²
3 BED VILLA WITH ITS OWN POOL! The villa can be used residential housing, but also as a g…
$273,890
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The Redland Property Group Ltd
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Вилла в Selong Belanak, Индонезия
Вилла
Selong Belanak, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 225 м²
5-звездочный роскошный курорт с 2-спальной виллой и собственным бассейном!Комплекс для отдых…
$176,890
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The Redland Property Group Ltd
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Параметры недвижимости в Lombok Tengah, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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