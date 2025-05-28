Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Lombok Tengah
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на море

Виллы с видом на море в Lombok Tengah, Индонезия

Вилла Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Вилла в Kuta, Индонезия
Вилла
Kuta, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Цены в проекте начинаются от 245 000$ Проект состоит из 18 вилл с двумя и тремя спальнями…
$245,000
Оставить заявку
Вилла в Lombok Tengah, Индонезия
Вилла
Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 3
Количество этажей 1
Откройте для себя просторную виллу площадью 242 м2 с собственным бассейном, тропическим садо…
$250,000
Оставить заявку
Вилла в Kuta, Индонезия
Вилла
Kuta, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Цены в проекте от 230 000 € до 350 000 €.  Роскошный курортный комплекс, ориентированный …
$379,000
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Lombok Tengah, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Lombok Tengah, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается роскошная вилла с двумя спальнями, отражающая суть средиземноморского греческого с…
$386,665
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Lombok Tengah, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти