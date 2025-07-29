Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Малые Зондские острова
  4. Краткосрочная аренда
  5. Дом

Аренда домов на сутки на Малых Зондских островах, Индонезия

Бали
4
4 объекта найдено
3 BedroomAquamarine Villa Nelayan в Чангу, Индонезия
3 BedroomAquamarine Villa Nelayan
Чангу, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 224 м²
Welcome to Aquamarine Villa by Breig Property. This brand new, 3-level luxury villa is a stu…
$350
за сутки
Оставить заявку
Six Stars Таунхаус with Private Pools in Canggu в Dalung, Индонезия
Six Stars Таунхаус with Private Pools in Canggu
Dalung, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Six Stars Townhouses with Private Pools in Canggu — это отель с 5 звездами в городе Dalung. …
Цена по запросу
Оставить заявку
Vesna Townhouse в Tibubeneng, Индонезия
Vesna Townhouse
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 1
Located in Canggu in the Bali region, Vesna Townhouse Berawa by BREIG has a balcony. This pr…
$200
за сутки
Оставить заявку
The Oasis Modern Villa в Tibubeneng, Индонезия
The Oasis Modern Villa
Tibubeneng, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
$200
за сутки
Оставить заявку
Realting.com
Перейти