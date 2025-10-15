Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Малые Зондские острова
  4. Коммерческая
  5. Инвестиционная

Инвестиционная недвижимость на Малых Зондских островах, Индонезия

коммерческая недвижимость
отели
1 объект найдено
Investment in Commercial Real Estate in Bali — Setter Berawa в Tibubeneng, Индонезия
Investment in Commercial Real Estate in Bali — Setter Berawa
Tibubeneng, Индонезия
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 2
Современное коворкинг-пространство и сеть частных офисов, расположенных в самом сердце Берав…
$1,50 млн
