Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Жилая
  4. Kec Ampenan
  5. Дома

Дома в Kec Ampenan, Индонезия

виллы
8
таунхаусы
3
66 объектов найдено
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Canggu, Индонезия
Таунхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Южное побережье острова , пляж Берава в 7 минутах ходьбы CHILDFREE КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСА  …
€293,778
в месяц
Оставить заявку
Таунхаус 1 спальня в Canggu, Индонезия
Таунхаус 1 спальня
Canggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
CHILDFREE КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСА  Идеальные условия для жизни  в окружении топовых заведений…
€206,563
в месяц
Оставить заявку
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Bukit, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Bukit, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
 Это город-крепость, расположенный на скале, в 7 минут езды от лучшего пляжа Бали. К продаже…
€449,847
в месяц
Оставить заявку
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Bugbug, Индонезия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Bugbug, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 213 м²
Уникальный комплекс от опытного застройщика на о. Бали. Город на побережье океана - старт пр…
€1,74 млн
в месяц
Оставить заявку
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€206,563
в месяц
Оставить заявку
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€266,236
в месяц
Оставить заявку
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€321,320
в месяц
Оставить заявку
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€893,728
в месяц
Оставить заявку
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 1
Infinity — это комплекс состоящий из 250 вилл, расположенных на океаническом побережье. Площ…
€1,74 млн
в месяц
Оставить заявку
Дом 11 спален с Онлайн-показ, возможен торг в Apuan, Индонезия
Дом 11 спален с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Вилла…
€160,660
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Дом 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Apuan, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Виллы…
€229,514
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Дом 5 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Apuan, Индонезия
Дом 5 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 270 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Совре…
€587,556
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Дом 5 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Apuan, Индонезия
Дом 5 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 270 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Совре…
€569,195
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Дом 4 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Apuan, Индонезия
Дом 4 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 270 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Совре…
€546,243
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Дом 5 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Apuan, Индонезия
Дом 5 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 050 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Жилой…
€2,94 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Дом 5 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Apuan, Индонезия
Дом 5 спален с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 755 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Жилой…
€2,07 млн
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Apuan, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!THETA…
€309,142
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Apuan, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!THETA…
€278,475
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Таунхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ в Apuan, Индонезия
Таунхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ
Apuan, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Кварт…
€240,990
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Apuan, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Виллы…
€413,125
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Apuan, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Виллы…
€344,271
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Дом 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Apuan, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Виллы…
€268,531
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Дом 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Canggu, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Вилла…
€229,514
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Tibubeneng, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Tibubeneng, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!﻿Вилл…
€228,596
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Дом 3 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Tibubeneng, Индонезия
Дом 3 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Tibubeneng, Индонезия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 236 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!﻿Вилл…
€330,500
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Дом 3 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Apuan, Индонезия
Дом 3 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 310 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!LYVIN…
€785,856
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Дом 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Apuan, Индонезия
Дом 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Виллы…
€211,153
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Apuan, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 154 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Виллы…
€257,056
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Canggu, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Вилла…
€293,778
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг в Apuan, Индонезия
Дом 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ, возможен торг
Apuan, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 171 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Много…
€431,486
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文

Параметры недвижимости в Kec Ampenan, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти