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Квартиры в Kec Ampenan, Индонезия

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101 объект найдено
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Tibubeneng, Индонезия
VIP
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Tibubeneng, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 2/4
Премиум апартаменты на Бали вблизи океана Уникальный проект для жизни и инвестиций, не имею…
€300,000
в месяц
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Tibubeneng, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 2/4
Апартаменты на Бали от известного застройщика в самом популярном районе Чангу в 500 метрах о…
€238,695
в месяц
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Tibubeneng, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 2/4
Премиум апартаменты на Бали вблизи океана Уникальный проект для жизни и инвестиций, не имею…
€300,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Jelantik, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Jelantik, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/5
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Апарт…
€243,285
в месяц
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DDA Real Estate
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Jelantik, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Jelantik, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 3/5
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Апарт…
€208,399
в месяц
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Jelantik, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Jelantik, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 5/5
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Апарт…
€155,151
в месяц
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ в Jelantik, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ
Jelantik, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3/4
Полностью меблированные апартаменты с топовой локацией.Апартаменты двухуровневые, современно…
€151,479
в месяц
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Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером в Jelantik, Индонезия
Квартира 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Jelantik, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 4/4
Апартаменты с идеальной локацией и красивым видом.Апартаменты в уникальном жилом комплексе с…
€128,528
в месяц
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DDA Real Estate
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Квартира 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ в Jelantik, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с Онлайн-показ
Jelantik, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 4/4
Апартаменты с идеальной локацией и красивым видом.Апартаменты в уникальном жилом комплексе с…
€302,958
в месяц
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ в Jelantik, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с Онлайн-показ
Jelantik, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4/4
Апартаменты с идеальной локацией и красивым видом.Апартаменты в уникальном жилом комплексе с…
€186,365
в месяц
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Современный комплекс премиум апартаментов ▪️Площадь апартаментов 40 кв.м.  ЧТО РЯДОМ: …
€165,250
в месяц
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
ЧТО РЯДОМ: Уникальный район, включающий в себя все удобства, необходимые для комфортного …
€165,250
в месяц
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Candidasa, Индонезия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Candidasa, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
🏝️Комплекс будет располагаться в районе Улувату   ❗️Потрясающие новости для инвесторов…
€229,514
в месяц
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
ЛОКАЦИЯ  SECRETS – В САМОМ СЕРДЦЕ ЧАНГУ   Более 50 популярных кафе и ресторанов ряд…
€237,777
в месяц
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом в Buwit, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом
Buwit, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
О КОМПЛЕКСЕ Комплекс из 40 квартир, расположенных в популярном районе Чанггу. Гармония …
€114,757
в месяц
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
Комплекс - Residence апартаменты премиум-класса на Бали. Комплекс категории 5* с уникальной …
€243,285
в месяц
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 123/4
Комплекс - Residence апартаменты премиум-класса на Бали. Комплекс категории 5* с уникальной …
€121,183
в месяц
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Кондо 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Bukit, Индонезия
Кондо 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Bukit, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/4
Цены в проекте от 60 000€ до 115 000€.  Продаются апартаменты в кондоминиуме, расположенн…
€60,000
в месяц
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Alesinvest Group
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Canggu, Индонезия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1/4
Уникальный дизайн проект Сочетание эстетики и функциональности Высочайшее качество отд…
€247,875
в месяц
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Квартира 1 спальня с мебелью, с террасой, с садом в Jelantik, Индонезия
Квартира 1 спальня с мебелью, с террасой, с садом
Jelantik, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция с бассейном и садом на крыше, Бали, Индонезия Двухуровневые ло…
€118,776
в месяц
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Количество этажей 12
Новый жилой комплекс с отличной инфраструктурой в Чангу, Бадунг, Индонезия Первоклассный жи…
€179,107
в месяц
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой в Canggu, Индонезия
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
Комнаты 2
Площадь 78 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных таунхаусов премиум класса рядом с океаном, Бали, Индонезия Предлагае…
€299,346
в месяц
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Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с пляжем, Бали, Индонезия Предлагается таунха…
€303,252
в месяц
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Квартира 2 спальни с мебелью, с террасой, с садом в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с мебелью, с террасой, с садом
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных таунхаусов рядом с океаном, Бали, Индонезия Предлагается таунх…
€338,752
в месяц
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Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Canggu, Индонезия
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Canggu, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Двухуровневые таунхаусы с бассейнами для получения высокой доходности в Чангу, Бадунг, Индон…
€301,113
в месяц
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Пентхаус 1 спальня с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ в Apuan, Индонезия
Пентхаус 1 спальня с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ
Apuan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Элитн…
€165,250
в месяц
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ в Apuan, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ
Apuan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Кварт…
€321,320
в месяц
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Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ в Apuan, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ
Apuan, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 162 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Кварт…
€596,736
в месяц
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DDA Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ в Apuan, Индонезия
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ
Apuan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Кварт…
€229,514
в месяц
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Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ в Apuan, Индонезия
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с Онлайн-показ
Apuan, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 м²
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Кварт…
€325,910
в месяц
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Параметры недвижимости в Kec Ampenan, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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